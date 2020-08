Nach Vergiftung: Kreml-Kritiker Nawalny ist auf dem Weg nach Deutschland

Dies teilte seine Sprecherin Kira Jarmysch am Samstagmorgen nach Abflug in der sibirischen Grossstadtdt Omsk mit. Omsk nahe der Grenze zu Kasachstan liegt rund 4000 Kilometer von Berlin entfernt, der Flug dauert mehrere Stunden. Der 44-Jährige liegt seit Donnerstag im Koma und wird künstlich beatmet. Nach der Ankunft in Berlin soll er in der Charité behandelt werden. Nawalny gilt als einer der schärfsten Kritiker von Kremlchef Wladimir Putin. Auch der Flughafenleiter in Omsk bestätigten den Abflug der Agentur Interfax. "Vielen Dank an alle für die Unterstützung. Der Kampf um Alexejs Leben und Gesundheit fängt gerade erst an, und es gibt noch viel zu tun. Zumindest ist aber jetzt der erste Schritt getan", schrieb Jarmysch weiter bei Twitter.

Mehrfache Anschläge Seine Familie und Kollegen gehen davon aus, dass er während einer Reise durch Sibirien vergiftet wurde. Aus Sicht der russischen Ärzte gibt es dafür jedoch keinen Beleg. Sie sprachen lediglich von einer Stoffwechselstörung. Nawalny ist seit Jahren der führende Kopf der liberalen Opposition. Der studierte Jurist wirft der Regierung und Oligarchen regelmässig Korruption und Machtmissbrauch vor. Auf ihn hatte es schon mehrfach Anschläge gegeben. Begleitet von Polizeiautos wurde Nawalny am frühen Samstagmorgen in einem Krankenwagen zum Flughafen in Omsk gebracht. Dort stand bereits das gecharterte deutsche Flugzeug. Auf der Landebahn warteten nach Angaben der Sprecherin die russischen und deutschen Ärzte, Beamte und die Polizei. Nawalnys Ehefrau Julia sei bei ihm, hiess es weiter.