Nach Präsidententod in Burundi: Nachfolger im Amt vereidigt

Nach dem plötzlichen Tod von Burundis Staatschef Pierre Nkurunziza ist sein Nachfolger Evariste Ndayishimiye im Amt vereidigt worden. Ndayishimiye legte am Donnerstag vor Tausenden Menschen in der Hauptstadt Gitega seinen Amtseid ab und versprach, gegen jegliche Form von sozialer Ungerechtigkeit in dem ostafrikanischen Krisenland zu kämpfen. «Ich werde die nationale Einheit, Souveränität und Unabhängigkeit Burundis respektieren.»