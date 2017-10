So könnte zum Beispiel der Verkauf von Schnellfeuerwaffen eingeschränkt werden. Er mache sich aber keine Illusionen, sagte Murphy – auch weil die Debatte im Nachgang zum Massaker in der Primarschule von Newtown (Connecticut), bei dem kurz vor Weihnachten 2012 20 Kinder ermordet wurden, gezeigt habe, dass sich Volksvertreter nicht von emotionalen Vorfällen beeinflussen lassen. Es werde Jahrzehnte dauern, um sinnvolle neue Vorschriften umzusetzen, sagte Murphy. Denn die Waffenlobby sei schlicht besser aufgestellt als die Befürworter schärferer Waffengesetze. Die National Rifle Association (NRA), die grösste Lobby-Organisation, ist ein Platzhirsch in Washington mit Verbindungen bis ins Weisse Haus.

Zwar widersetzen sich die Republikaner ab und zu den Wünschen der NRA-Spitze um den aalglatten Wayne LaPierre. So gab Speaker Paul Ryan, der Präsident des Repräsentantenhauses, am Dienstag bekannt, dass seine Parlamentskammer vorerst nicht über einen Gesetzesentwurf abstimmen werde, der den Kauf von Schalldämpfern hätte vereinfachen sollen.

Die NRA unterstützt das Vorhaben. Aber grundsätzlich gilt, dass die NRA und die Republikaner bis hinein ins Weisse Haus eine geeinte Front bilden, wenn – gerade im Nachgang zu einem Massaker – der Ruf nach stärkeren Kontrollen von Waffengeschäften laut wird. Die Demokraten haben dem wenig entgegenzusetzen, auch weil in der Partei ein Graben zwischen städtischen, urbanen Volksvertretern und Demokraten vom flachen Land klafft. Letztere wollen es mit der NRA und ihren Anhängern nicht verderben, während sich Erstere vor allem mit den Schattenseiten der Waffengewalt konfrontiert sehen.

Interessant an dieser Debatte ist, dass selbst grosse politische Würfe – sofern sie denn mehrheitsfähig wären – einer rechtlichen Überprüfung nicht standhalten würden. So entschied erst im Juli ein Berufungsgericht in Washington, das gemeinhin als fortschrittlich gilt, ein scharfes Waffengesetz in der Hauptstadt verstosse gegen die Verfassung.

Der Oberste Gerichtshof hatte in den vergangenen Jahren signalisiert, dass gewisse rechtliche Auflagen im Zusammenhang mit Waffengeschäften zulässig seien; das im 2. Verfassungszusatz festgeschriebene Recht auf Waffenbesitz sei aber grundsätzlich unantastbar.