Nach Donald Trump und Xi Jinping rüstet sich jetzt auch die Nato für den Krieg im All

Die Verteidigung des Westens findet nicht mehr bereits am Hindukusch statt, wie es der deutsche Verteidigungsminister Peter Struck mit Blick auf den Afghanistankrieg mal gesagt hat. Im Jahr 2020 richtet die transatlantische Verteidigung ihren Blick weiter, viel weiter. Genauer: in den Weltraum.

Eine «Space-Force» (also eine «Weltraumstreitkraft») mit Kommandozentrum im deutschen Ramstein soll die Nato auf einen möglichen Krieg im All vorbereiten. Science-Fiction? Keineswegs. Heute Donnerstag wollen die Verteidigungsminister der 30 Mitgliedstaaten das Megaprojekt ankündigen. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

1) Welche Bedrohungen gibt es aus dem Weltraum?

Satelliten sind für die militärische Verteidigung zentral. Ohne sie wären die Nato-Armeen blind und taub. Aber auch für das zivile Leben sind Satelliten unabdingbar: Über sie laufen internationale Zahlungssysteme oder das GPS-Navigationssystem. Wer den Westen angreifen will, muss daher seine Satelliten ins Visier nehmen. Zum Beispiel mit Raketen oder neuartigen Laserwaffen. Daneben stellen neue Hyperschallwaffen eine Bedrohung dar. Die extrem-­schnellen Raketen gleiten nämlich an der Erdatmosphäre entlang und gelten bislang als kaum abfangbar.

2) Wer ist bereits im Weltraum aktiv?

Die Grossmächte USA und China sowie Russland entwickeln offensive und defensive Systeme. Aber auch Indien hat im März 2019 bewiesen, dass es mit einer Rakete einen ausgedienten Satelliten abschiessen kann. 2019 hatte US-Präsident Donald Trump offiziell die «US Space Force» gegründet – und dafür nicht nur Respekt, sondern auch einigen Spott geerntet. Der Teilstreitkraft sind rund 16000 Soldaten zugeteilt. Der Budgetantrag für 2021 beläuft sich auf 15 Milliarden Dollar. In Europa will Frankreich seine Stellung im All vorantreiben und beispielsweise Patrouillensatelliten entwickeln, die andere Satelliten schützen können. Das Wettrüsten ist im Gang.

3) Wie realistisch ist überhaupt ein Weltraumkrieg?

In naher Zukunft wird es sicher keine Laserkriege im All geben.