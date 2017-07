Bedenken über den Tagungsort Hamburg sind schon Wochen vor Beginn des Gipfels aufgekommen, zumal das Messegelände unmittelbar an die links-alternativen Wohngegenden St. Pauli und Schanzenviertel angrenzt. Die 20 000 bereitgestellten Polizeibeamten reichten nicht aus, um die Stadt vollständig zu sichern, am Freitag verlangte die Hamburger Polizei Verstärkung aus allen Bundesländern an. Teilweise kapitulierte die Polizei vor den Krawallmachern. «Wenn es in der Peripherie zu Sachbeschädigungen kommt, müssen wir das teilweise hinnehmen, um einen friedlichen Ablauf des Gipfels zu gewährleisten», sagte der Hamburger Polizeipräsident Ralf Martin Meyer. Die Polizei sprach im Vorfeld von bis zu 8000 gewaltbereiten Autonomen aus dem linken Block. Weniger als 100 wurden verhaftet, viele der Gewalttäter konnten untertauchen.

Die Bundesregierung verteidigte die Wahl der Hansestadt. Insgesamt reisten während der vergangenen Tage 65 000 Delegierte und nahezu 5000 nationale und internationale Journalisten in die Hafenstadt. Wegen der dafür notwendigen Infrastruktur seien neben Hamburg nur die Städte München und Berlin infrage gekommen. Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sagte, diese Leute «müssen untergebracht werden. Und das geht ja nur in einer grossen Stadt, die die entsprechenden Kapazitäten hat». In eine ähnliche Richtung äusserte sich Merkel im Vorfeld des Gipfels («Ich weiss natürlich, dass der G20 den Hamburgern etwas zumutet»). Schon am ersten Gipfeltag verurteilte sie die Gewalt in Hamburgs Strassen scharf.

Merkel verspricht Entschädigung

Bei der Abschluss-Pressekonferenz wiederholte Merkel ihre Kritik an den militanten Krawallmachern. «Die entfesselte Gewalt und ungehemmte Brutalität verurteile ich auf das Schärfste. Es gibt nicht die geringste Rechtfertigung für Plünderungen, Brandstiftungen und brutale Angriffe.» Wer so handle, dem gehe es nicht um politisch motivierte Kritik «oder um ein besseres Leben für die Menschen auf der Erde. Wer so handelt, stellt sich ausserhalb unseres demokratischen Gemeinwesens.» Merkel kündigte den geschädigten Hamburger Geschäftsbetreibern und Autobesitzern «rasche und unbürokratische» Hilfe der Bundesregierung an.

Auch wenn die Bilanz des G20-Gipfels kostspielig – Schätzungen sprechen von Kosten von mehr als 400 Millionen Euro – ausfallen dürfte: Die Kanzlerin wird kaum politischen Schaden von den Vorkommnissen in der Hansestadt davontragen. Ihrem politischen Gegner, der SPD, fehlt die Angriffsfläche. Der G20-Gipfel wurde in Zusammenarbeit mit der SPD organisiert. Der Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz ist selbst Sozialdemokrat. Er gerät nun zunehmend unter politischen Druck.