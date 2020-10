Nach BGI-Nein: Schweizer Parlamentarier fühlen den Puls in Brüssel

Eigentlich ist Brüssel für Schweizer und Schweizerinnen im Moment ja Sperrgebiet. Zumindest, wenn sie bei ihrer Rückkehr nicht in die Corona-Quarantäne wollen. Doch für die Parlamentarier der Schweizer EU-Delegation gab es eine Ausnahmeregel. Diplomatische Kurztripps, so heisst es im Covid19-Gesetz, sind auch in Länder auf der Corona-Liste wie Belgien erlaubt.

So stand dem zweitägigen Arbeitsbesuch der National- und Ständeräte also nichts im Weg. Das Ziel der Mission: Nach der Begrenzungsinitiative in Brüssel den Puls fühlen und einen Eindruck gewinnen, wie sich die EU-Seite das weitere Vorgehen in Sachen Rahmenabkommen vorstellt. Auf dem Programm standen ein Abendessen mit dem Brüsseler Schweiz-Verhandler Stefano Sannino, ein Mittagessen mit EU-Parlamentarier Andreas Schwab und eine Aussprache mit einem hohen Beamten der EU-Kommission. Der Delegation angehörten: Nationalrat Eric Nussbaumer (SP, BL), Ständerat Benedikt Würth (CVP, SG), Nationalrat Hans-Peter Portmann (FDP, ZH), Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter (CVP, BL), Nationalrat Nicolas Walder (Grüne, GE), die Ständeräte Damian Müller (FDP, LU) und Carlo Sommaruga (SP, GE) sowie die Präsidentin der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrats Tiana Angelina Moser (GLP, ZH).