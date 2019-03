Mueller habe keine Schlüsse gezogen, ob Trump sich der Justizbehinderung schuldig gemacht habe, hiess es in einem Schreiben an den Kongress, das vom Ministerium am Sonntagabend überreicht wurde.

Nach Angaben des US-Justizministeriums ist Mueller in seinem Bericht zu dem Schluss gekommen, dass es im Präsidentschaftswahlkampf 2016 keine geheimen Absprachen zwischen dem Wahlkampflager Donald Trumps und Russland gegeben hat.

Mueller hatte seinen vertraulichen Bericht am Freitag zunächst an US-Justizminister William Barr übergeben - und seine Untersuchungen zur Russland-Affäre um Präsident Donald Trump damit nach fast zwei Jahren abgeschlossen.

Mueller hatte von Mai 2017 an dazu ermittelt, ob es bei den mutmasslichen Versuchen russischer Einflussnahme auf den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 geheime Absprachen zwischen dem Trump-Lager und Vertretern Russlands gab - und ob Trump mit der Entlassung von FBI-Chef James Comey die Justiz behindert hat. Die Ermittlungen haben zu mehr als 30 Anklagen geführt, darunter gegen sechs Menschen aus Trumps Umfeld.

Trump war Muellers Untersuchung ein gewaltiger Dorn im Auge. Immer wieder bezeichnete er sie als "Hexenjagd". Der Präsident warf Mueller und seinem Team vor, den Demokraten helfen zu wollen.

Nach dem Ende der Ermittlungen hielt Trump sich aber zunächst auffällig zurück und äusserte sich nicht öffentlich. Der Präsident spielte am Samstag und Sonntag Golf in Florida, sein Twitterkonto blieb zunächst bis auf zwei eher belanglose Nachrichten stumm. Die Sprecherin des Weissen Hauses, Sarah Sanders, erklärte, nach der Übergabe des Berichts lägen die nächsten Schritte bei Barr. (sda)





Was bedeutet das nun für Donald Trump? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

1. Sonderermittler Robert Mueller hat am Freitag, nach fast zwei Jahren, seine Arbeit abgeschlossen. Was hat er herausgefunden?

Momentan ist der Schlussbericht Muellers, auch «Mueller Report» genannt, noch unter Verschluss – weil sich Justizminister William Barr, zusammen mit seinem Stellvertreter Rod Rosenstein, zuerst einen Überblick verschaffte. Später am Sonntag wollte Barr dann die führenden Vertreter der Justizkommissionen im Senat und Repräsentantenhaus über den Inhalt des Berichts informieren, wie amerikanische Medien berichteten.

2. Die breite Öffentlichkeit tappt damit weiterhin im Dunkeln?

Ja. So jedenfalls lautet die kurze Antwort. Mueller, eingesetzt in den chaotischen Tagen nach der überraschenden Entlassung von FBI-Direktor James Comey durch Präsident Donald Trump, hat sich seit Mai 2017 nie öffentlich geäussert. Vielmehr liess der Sonderermittler seine Arbeit sprechen. Im Zuge seiner umfassenden Abklärungen über die russischen Einmischungsversuche in den US-Wahlkampf 2016 zerrte Mueller 34 Personen und 3 Firmen vor Gericht. Den Amerikanern, die er anklagte, warf der Sonderermittler allerdings nicht vor, illegale Absprachen mit Moskau getroffen zu haben. Figuren wie Paul Manafort (ehemaliger Wahlkampf-Koordinator von Trump), Michael Flynn (ehemaliger Sicherheitsberater des heutigen Präsidenten), Michael Cohen (ehemaliger Vertrauensanwalt Trumps) und Roger Stone (ehemaliger Berater Trumps) wurden stattdessen beschuldigt, entweder die Ermittlungsbehörden angelogen oder Finanzdelikte begangen zu haben.

3. Gibt es Anzeichen für «Collusion»?

Aus den Anklagen lässt sich schliessen, dass Mueller auf der Suche nach «Collusion», wie das Schlagwort für eine Zusammenarbeit von Trump-Gehilfen mit Agenten Moskaus heisst, erfolglos geblieben ist. Dazu passt, dass er am Freitag angeblich keine weiteren Anklagen empfahl, als er seinen Schlussbericht dem Justizministerium ablieferte.

4. Ist Trump nun aus dem Schneider?

Der Präsident sah sich mit zwei Vorwürfen konfrontiert. Zum einen die Kooperation mit Russland, und zum anderen der Versuch, die Arbeit der Justiz zu behindern – zum Beispiel mittels der Entlassung von FBI-Direktor Comey. Sollte Mueller tatsächlich nach fast zwei Jahren keine schlagenden Beweise gefunden haben, die auf eine Straftat Trumps oder seiner Familie hindeuten, dann wäre dies sicherlich positiv. Politisch wird der Präsident davon aber wenig profitieren. Denn zweifelsohne legte der Sonderermittler in den 22 Monaten den Finger auf einen wunden Punkt: Trump umgibt sich mit dubiosen Figuren. So behauptete Roger Stone im Wahlkampf 2016, einen direkten Draht zu WikiLeaks zu besitzen und Bescheid darüber zu wissen, dass die Internet-Plattform sich im Besitz gestohlener E-Mails führender Demokraten befand. Auch korrespondierte Manafort, als er für Trump arbeitete, mit Personen im Dunstkreis des Kremls.

5. Wie reagiert der Präsident?

A: Recht gelassen, obwohl er offiziell ebenfalls noch nicht weiss, zu welchem Ergebnis Mueller gekommen ist. Der Präsident wurde am Sonntag erneut auf einem Golfplatz in West Palm Beach (Florida) gesichtet. Er fühlt sich (zumindest indirekt) bestätigt, hat er doch von Beginn weg behauptet, die Berufung Muellers sei illegitim und komme einer politisch motivierten Hexenjagd gleich.

6. Und was sagen die Demokraten?

Führende Vertreter der Demokraten stellen sich auf den Standpunkt, die Arbeit des Sonderermittlers beweise, dass der Anfangsverdacht gegen Trump berechtigt gewesen sei – weil es nun zumindest ausreichend Beweise dafür gebe, dass der Präsident mit dem Rechtsstaat auf Kriegsfuss stehe. Der gesamte «Mueller Report» müsse deshalb publik gemacht werden. Auch kündigten die Demokraten im Kongress die Fortsetzung ihrer parlamentarischen Untersuchungsarbeit an.