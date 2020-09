Mord an Journalistin auf Malta: Enthüllungsplan als mögliches Motiv

Im Fall der ermordeten Journalistin Daphne Caruana Galizia hat ein Gericht in Malta die Freilassung eines verdächtigen Unternehmers am Dienstag zum bereits vierten Mal abgelehnt. Das Gericht begründete seine Entscheidung, Yorgen Fenech nicht gegen Kaution aus der Untersuchungshaft zu entlassen, mit Fluchtgefahr. Demnach könnte seine Freilassung auch die Ermittlungen gefährden, in denen es auch um geplante Enthüllungen geht.