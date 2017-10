Tatsächlich ist die Schweiz, die gerade einen Tessiner in den Bundesrat gewählt hat, hier in Katalonien das Sehnsuchtsland schlechthin. Doch der gute Rat würde nichts nützen. Denn Ministerpräsident Rajoy geht nicht aus Unwissen mit harter Hand gegen die Katalanen vor. Sein Vorgehen gegen heimatmüde Katalanen, Basken und Galizier ist Teil seiner Wählermobilisierung. Er profitiert von dem Schaden, den er anrichtet, und wird darum so schnell nicht damit aufhören. Den Katalanen ist zu wünschen, dass sie sich aus diesem Schlamassel befreien können.

