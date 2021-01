Melania Trump: Stilikone für die einen – verhasst bei den anderen

Sie blieb sich treu, bis zur buchstäblich letzten Minute. Als eine ihrer letzten Amtshandlungen, wenn man denn im Zusammenhang mit der First Lady, der Präsidentengattin, wirklich von einem Amt sprechen kann, veröffentlichte Melania Trump diese Woche ein Video. In einer fast sieben Minuten langen Botschaft rief die Frau von Donald Trump den Amerikanerinnen und Amerikanern in Erinnerung, dass sie in den vergangenen Jahren unter dem Motto «Be Best» – was sich auf Deutsch auch mit «Zeig' dich von deiner besten Seite» übersetzen lässt – versucht habe, den Zeitgeist positiv zu beeinflussen. Folgerichtig schlug die 50 Jahre alte Melania Trump in ihrer Abschiedsrede konziliante Töne an und sagte: «Zieht immer Liebe dem Hass vor, Frieden der Gewalt» und seit selbstlos.

A Farewell Message from First Lady Melania Trump pic.twitter.com/WfG1zg2mt4 — Melania Trump (@FLOTUS) January 18, 2021

Mindestens die Hälfte ihrer Mitbürger reagierte wie die CNN-Moderatorin Brooke Baldwin, als sie dieses Video sah und sagte: «Sie machen wohl Witze!» Vielleicht griffen diese Amerikanerinnen gar auf stärkere Worte zurück. Denn natürlich steht diese Botschaft im Widerspruch zu der Regierungszeit ihres Gatten. Auch wenn der 45. Präsident sich seit seiner Wahlniederlage im vergangenen November nur noch selten in der Öffentlichkeit gezeigt hatte; sein Vermächtnis wird es sein, dass er vom Weissen Haus aus das Fundament zerstören wollte, auf dem die amerikanische Republik steht.

Fairerweise muss man sagen: In diesem Amerika, das wir der Einfachheit halber das «blaue», linke, Amerika nennen können, gab Melania Trump nie eine Chance. Allein die Tatsache, dass die gebürtige Jugoslawin aus dem heutigen Slowenien mit Donald Trump verheiratet war, machte sie bereits zu einer Persona non grata – einem Menschen, mit dem man nichts zu tun haben will. Melania war stets loyal zu ihrem Mann Weil Melania ihrerseits kein Interesse daran hatte, ihrem umstrittenen Gatten in den Rücken zu fallen, und seine zahlreichen Fehltritte öffentlich zu kommentieren oder zu verurteilen, sah das linke Amerika keine Veranlassung, die Meinung zu ändern. Dazu passt, dass sich Trump weigerte, das Gespräch mit ihrer «Nachfolgerin» zu suchen, und Jill Biden nicht einmal telefonisch kommunizierte. Die spärlichen Auftritte Melania Trumps als «First Lady» wurden deshalb im besten Fall ignoriert – auch weil Präsidententochter Ivanka (39) ständig versuchte, sie aus dem Spotlicht zu verdrängen. Oder sie wurden verspottet, weil Trump doch immer mit zu viel Schein und zu wenig Sein aufwartete. Diese Kritik war nicht immer fair. So kann man von Melania Trump halten, was man will, aber wenn sie Verabredungen wahrnahm, die in der Tradition ihrer Vorgängerinnen standen, dann verbreitete sie Freude. So besuchte sie kurz vor Weihnachten ein Kinderspital in Washington, las den jungen Patientinnen und Patienten eine Geschichte vor und spielte eine Runde Bingo.