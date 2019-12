Mehr als 100 Tote bei Angriff auf Militärcamp in Niger

Der Vorfall ereignete sich in Inates im Westen des Landes. Nach Angaben eines lokalen Militärsprechers kamen die Angreifer mit Motorrädern und Pick-ups und attackierten das Lager, als sich Soldaten auf das Abendgebet vorbereiteten.

Im Juli war das Lager bereits Ziel einer ähnlichen Attacke. Damals hatte der Westafrika-Ableger des Islamischen Staates (ISWAP) den Angriff auf Streitkräfte mit 18 toten Soldaten für sich beansprucht.

Nach dem neuen Angriff am Dienstagabend brach der nigrische Präsident Mahamadou Issoufou eine Reise nach Ägypten ab und flog nach Niger zurück. Dort sollte er am Donnerstag eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates leiten.

Mehrere Terrorgruppen aktiv

Im Niger, im benachbarten Mali und in Burkina Faso sind mehrere islamistische Terrorgruppen aktiv. Einige von ihnen haben Al-Kaida oder dem Islamischen Staat (IS) ihre Treue geschworen. In Mali bemüht sich eine Uno-Mission um Stabilität.

In einigen an Mali grenzenden Regionen sowie im gesamten Länderdreieck Mali-Burkina Faso-Niger komme es immer wieder zu dschihadistischen Angriffen auf die Sicherheitskräfte und gelegentlich auch auf zivile staatliche Einrichtungen. Im Südosten, in der zu Nigeria grenzenden Region, verübt auch die Terrorgruppe Boko Haram Anschläge. Erst Ende Oktober waren bei einem Angriff im Dorf Blabrine im Südosten zwölf Soldaten mutmasslich durch Boko-Haram-Kämpfer getötet worden.