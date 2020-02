Mandelas Mithäftling erinnert sich an gemeinsame Haft: «Am Ende waren wir eine geeinte Widerstandsgruppe»

Nelson Mandela mit erhobener Faust, neben ihm seine Frau Winnie, hinter ihnen jubelnde Anhänger: Das Bild, das zwei Tage nach Mandelas Freilassung am 11. Februar 1990 aufgenommen wurde, ging um die Welt. Links neben dem 2013 verstorbenen «Madiba», der insgesamt 27 Jahre als politischer Häftling hinter Gittern sass, steht ein bärtiger Mann: Ntozelizwe Talakumeni, Spitzname Ntoza. Er begleitete den Freiheitskämpfer und späteren Präsidenten Südafrikas in die Freiheit, nachdem sie zuvor jahrelang gemeinsam in politischer Haft gesessen hatten. «Wir kämpften mit Guerillataktiken gegen das Apartheidregime», erzählt Ntoza dieser Zeitung. Als Soldat des bewaffneten Flügels von Mandelas politischer Organisation African National Congress (ANC) kannte Ntoza alle Grössen der Befreiungsbewegung. 1985 wurde er bei einer Mission von der Apartheidpolizei festgenommen und zu 14 Jahren Haft verurteilt.

Hinter Gittern traf Ntoza auf Mandela. An ihre erste Begegnung im Gefängnis Pollsmoor im Süden Kapstadts erinnert sich der Greis heute noch gut: Die Wärter verboten es den Häftlingen, miteinander zu sprechen. Doch als Mandela bei einer Übung plötzlich vor ihm stand, hob Ntoza zum Gruss die Faust. «Die Faust in die Luft recken, das war die einzige Weise, auf die man Mandela grüssen konnte. Er wusste dann, dass ein politischer Verbündeter vom ANC vor ihm stand.» Isolationshaft wegen Zeitungskarikaturen Später auf der Gefängnisinsel Robben Island erlebten Mandela und Ntoza das perfide System, mit dem das Apartheidregime die Insassen brechen wollte: Sie wurden in verschiedene Ränge mit unterschiedlichen Rechten eingeteilt. Rang A hatte das grösste Sonderrecht: Informationen von aussen. Die A-Häftlinge durften Zeitungen lesen, Briefe schreiben und die Nachrichten im Radio hören. «Wenn wir nicht arbeiten mussten, schlichen wir uns in fremde Blocks.» In Zeitungskarikaturen wurden versteckte Nachrichten gekritzelt und zusammen mit aktuellen Berichten zu den weniger privilegierten Häftlingen geschmuggelt. «Das war natürlich streng verboten. Wenn man uns erwischte, brachte man uns in Isolationshaft. Wir bekamen drei Tage lang nichts zu essen», erzählt Ntoza. Ihren Kampfgeist aber habe das System nicht brechen können. «Im Gefängnis trafen wir auf Kameraden aus anderen Provinzen Südafrikas. Es bildeten sich Freundschaften zwischen verschiedenen Freiheitsbewegungen. Am Ende waren wir eine geeinte Widerstandsgruppe.»

