Derzeit sei die EU "zu langsam, zu schwach, zu ineffizient", bemängelte Macron am Dienstag in seiner Europa-Rede, die er in der Pariser Universität Sorbonne hielt. Nur ein starkes Europa könne sich den Herausforderungen einer globalisierten Welt stellen.

Konkret schlug er unter anderem ein gemeinsames Verteidigungsbudget, eine EU-Asylbehörde, eine europäische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft und eine Geheimdienstakademie für die EU vor. Zudem schlägt Macron einen europäischen Zivilschutz vor, um die EU besser gegen Naturkatastrophen zu wappnen.

Börsensteuer und Entwicklungshilfe

Des weitern unternahm Macron einen neuen Anlauf für die Einführung einer Finanztransaktionssteuer in Europa. Die in Frankreich schon existierende Steuer auf Börsengeschäfte solle auch in anderen EU-Ländern eingeführt werden. Er sei bereit, diese Einnahmen in die Entwicklungshilfe zu stecken, sagte Macron zum Erlös aus der Börsensteuer.

Diese Steuer war schon früher ein Thema und hätte in der EU nach der Finanzkrise eingeführt werden sollen. Sie scheiterte aber am Widerstand mehrerer Staaten, unter anderem Grossbritanniens.

Danach bemühten sich mehrere Euro-Staaten um eine Einführung, darunter Deutschland und Frankreich. 2014 einigten sich elf EU-Staaten darauf, 2016 damit zu starten. Doch Ende 2015 sprang Estland ab, und der Zeitplan geriet ins Wanken. Die übrigen zehn EU-Länder bemühen sich immer noch um ein gemeinsames Konzept.