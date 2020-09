Maas: nur das afghanische Volk kann über seine Zukunft bestimmen.

Die Afghanen wollten in Frieden leben und "Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte respektiert sehen – nicht in Theorie, sondern in Realität", sagte Maas. "Fortgesetzte internationale Unterstützung hängt ab von der Beachtung dieser fundamentalen Rechte und der verfassungsmässigen Ordnung Afghanistans." Die Bundeswehr ist in Afghanistan im Rahmen eines internationalen Einsatzes zur Ausbildung der afghanischen Truppen präsent.

Nach einer Vereinbarung der USA mit den Taliban haben am Samstag in Katar direkte Friedensgespräche der Kabuler Regierung mit den Islamisten begonnen. Maas dankte allen, die zum Verhandlungsbeginn beigetragen hätten. Er nannte die USA und Pakistan, Norwegen, Indonesien und Usbekistan sowie den Gastgeber Katar.