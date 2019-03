Ich hatte zunächst überhaupt keine Vorstellung, was los war. Spätabends verliess ich die Sitzung. Da begegnete ich einem jungen Mann, der mich fragte: «Wissen Sie, was da an der Grenze los ist? Die soll ja jetzt offen sein?» Ich fragte zurück, warum er denn rüber wolle, und so entstand ein Gespräch. Der Junge erklärte, dass er sich mit seinem Vater, einem Gewerkschafter, zerstritten habe. Ich riet ihm, das zu Hause auszudiskutieren. In der Wohnung angekommen, sah ich im Westfernsehen die Bilder von der Grenze. Ich unternahm dann nichts weiter, denn ich war ja zu dem Zeitpunkt als Ministerpräsident noch gar nicht im Amt.

Hans Modrow: Ich war an einer Beratung des Zentralkomitees der Sozialistischen Deutschen Einheitspartei (SED) in Berlin. Wir beschlossen ein neues Reisegesetz, das die kontinuierliche Grenzöffnung beinhaltete. Pressesprecher Günter Schabowski, der später wegen dieses Tages Berühmtheit erlangte, war beim Beschluss nicht anwesend. Kurz vor der Pressekonferenz erhielt er die Pressemeldung zum neuen Gesetz und verkündete die Reisefreiheit, obwohl die Grenzposten noch keine entsprechenden Befehle hatten. Wir begriffen damals nicht, was wir entschieden hatten. Die Geschichte richtet sich eben selten nach den Absprachen.

Die Deutsche Demokratische Republik (DDR) ist vor 30 Jahren verschwunden. Ihr letzter Ministerpräsident, Hans Modrow, ist immer noch da. In seinem Büro in der Berliner Zentrale der Partei «Die Linke» stehen die blauen Bände mit den Werken von Karl Marx unerschütterlich im Regal. Ein Computer fehlt. Der 91-Jährige lässt sich von einer Sekretärin die E-Mails ausdrucken. Die kommen zum Beispiel von nordkoreanischen Diplomaten, die um Rat fragen. Im Gespräch argumentiert Modrow unermüdlich mit präzisen Daten. Seine Antworten illustriert er mit Kugelschreiber-Skizzen. Altersmilde lässt der Kommunist keine erkennen.

Der Mauerbau war 1961 eine historische Notwendigkeit. Verantwortliche Politiker in West und Ost atmeten auf, als sie stand. Das kann man sich vielleicht heute schwer vorstellen, aber es bestand damals die Gefahr eines dritten Weltkrieges zwischen Atommächten. Die Militärbündnisse Nato und Warschauer Pakt standen sich bedrohlich gegenüber. Erst mit der Mauer wurde klar, wo die Grenze zwischen den Blöcken verlief. Dass die Grenze zwischen West und Ost befestigt wird, wurde zudem in Moskau beschlossen. Die DDR setzte das dann in Form der Mauer um.

Der Kalte Krieg erklärt aber nicht, warum die Leute nicht mehr in den Westen reisen durften. In Wahrheit liefen Ihnen die Leute davon.

Die DDR war am Ausbluten. In Berlin kam dazu, dass die Ostberliner nach Westberlin zur Arbeit gingen. Ich habe 1961 meine Ausbildung als Volkswirt in einem grossen Berliner Betrieb gemacht. Unsere Werkzeugmacher verschwanden nicht in die Bundesrepublik (BRD), sondern gingen nach Westberlin zum Arbeiten. Dort bekamen sie Westmark, die in der DDR bis zu achtmal so viel wert waren. So entstand ein Ungleichgewicht. Die Grenze setzte dem ein Ende.

Aber die Mauer teilte Familien.

Auch meine Familie wurde geteilt. Aber als Politiker kann ich nicht auf meine persönliche Betroffenheit Rücksicht nehmen. Die Mauer förderte im damaligen Kontext den Frieden. Ich möchte damit aber nicht sagen, dass es in der Grenzpolitik keine Fehler gab. Viel früher hätte man Besuchsrechte etablieren müssen. Aber man muss bedenken, dass die Grenze zwischen den Blöcken nur funktionierte, solange sie überall einigermassen dicht war.

Was sagen Sie zu den mindestens 136 Toten, die es an der Mauer gab?

Das war das bittere Schicksal der Menschen, die zum Opfer fataler Entscheidungen wurden. West und Ost hatten immer wieder die Chance, das Zusammenleben besser zu organisieren. Aber die Gelegenheiten wurden nicht genutzt. Stattdessen nahmen die Spannungen zum Beispiel nach der Helsinki-Konferenz 1973 zu statt ab.

Der Kontext spielte eine Rolle. Geschossen haben aber die Grenzsoldaten der DDR.

Jeder Tote ist einer zu viel. Und ich habe mich auch schon für den Teil, den die DDR an der Verantwortung trägt, entschuldigt. Wer aber heute so tut, als ob die DDR-Armee alleine einen Schiessbefehl erteilen konnte, der hat von der Geschichte nichts verstanden. In dieser Debatte wird mit verschiedenen Ellen gemessen. Im Mittelmeer ertrinken jeden Monat mehr Menschen, als an der Mauer starben, und die Politik nimmt es hin. Es spricht auch niemand darüber, dass nach 1990 in der Oder über 100 Leute ertranken. Die Grenze der Nato und der EU war im Jahre 1991 von der Elbe zur Oder verlegt, wie es auch der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker betonte. Migranten, die aus Osteuropa kamen, verloren ihr Leben oft wegen fehlender Hilfe auch deutscher Grenzschützer im Strudel des Flusses. Ich will nicht Tote gegeneinander aufwiegen, aber Geschichte kann man nur in ihrem Kontext verstehen.

Wie ist es, wenn Sie heute durch Berlin gehen. Sie sehen die Spuren eines Staates, den Sie einst regierten, den es aber nicht mehr gibt.

Ich habe ein Problem damit, wie die Geschichte in Berlin dargestellt wird. Den Touristen wird ein einseitiges Bild vermittelt: die Guten im Westen, die Bösen im Osten. Ich bin bereit, über unsere Fehler zu sprechen, aber warum sprechen wir nicht über das Gute? Zum Beispiel die Karl-Marx-Allee, die heute ein Baudenkmal der Stadt ist? Wir haben noch kein gemeinsames Erinnern. Berlin ist immer noch geteilt. In der Chronologie der Bürgermeister fehlen die Bürgermeister von Ostberlin. Ich frage mich, wann wir so weit sind, auch über Dinge zu sprechen, die uns trennten. Während wir uns noch immer in den Haaren liegen, wächst der rechte Rand.