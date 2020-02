Lage in Syrien eskaliert: Türkei schickt Flüchtlinge nach Europa

Das Ziel heisst Europa: Anas ist 27 Jahre alt und ein syrischer Medizinstudent aus Aleppo. Zusammen mit seiner Frau und seinen drei und sechs Jahre alten Kindern ist er am Freitagmorgen zur Vatan Caddesi gekommen, einer Istanbuler Ausfallstrasse zur Autobahn Richtung Westen.

Mehrere Reisebusse stehen an der Strasse bereit, die Flüchtlinge an die rund drei Fahrtstunden entfernte Landgrenze zwischen der Türkei und Griechenland bei Edirne bringen sollen. «Wir haben in den sozialen Medien von den Bussen gehört und sind gekommen», sagt Anas im Gespräch mit unserer Reporterin, bevor er in den Bus einsteigt. Die Eltern seiner Frau leben in Stuttgart – und nun will die junge Familie auch dorthin.

Hundert US-Dollar pro Passagier kostet die Reise an die Grenze. Dass Anas und seine Familie jetzt im Bus sitzen, hat mit schweren Verlusten der Türkei im Krieg in der syrischen Provinz Idlib tausend Kilometer südöstlich von Istanbul zu tun.

«Alles ist besser als die Türkei»

Mehrere Flüchtlinge an der Vatan Caddesi sagen, in der Türkei, die 3,6 Millionen Syrer aufgenommen hat, gebe es für sie keine Perspektive. «Es sind einfach zu viele Syrer hier», sagt ein junger Mann, der sich bisher mit Jobs im Textilsektor durchgeschlagen hat und jetzt in die EU will. «Alles ist besser als die Türkei», sagt ein junges Paar, das aus Idlib geflohen ist.

Ein junges Ehepaar mit einem etwa einjährigen Kind steigt im letzten Moment aus dem abfahrbereiten Bus wieder aus: «Wir haben Angst um unser Kind», sagt der Vater. «Wir wissen ja nicht, wie es nach der Grenze weitergeht.»

Eigentlich hat sich die Türkei unter dem Flüchtlingsabkommen mit der EU aus dem Jahr 2016 verpflichtet, die Syrer an der Flucht nach Europa zu hindern. Doch nun sollen die Flüchtlinge drei Tage lang freie Fahrt nach Westen erhalten, melden türkische Medien. Die Syrer an der Vatan Caddesi sagen, sie hätten von einer 24-stündigen Frist gehört. Bei Edirne waren in der Nacht schon die ersten syrischen Flüchtlinge aufgetaucht, die auf den Grenzübergang Pazarkule zuliefen, ohne dass die türkischen Grenztruppen einschritten.