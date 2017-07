Die erneute Forderung nach einer gerechteren Verteilung der Flüchtlinge und Migranten wird Italien am Dienstag an der Konferenz der EU-Grenzschutzagentur Frontex in Warschau stellen. Frontex ist federführend beim Programm Triton, dessen Schiffe zusammen mit der italienischen Küstenwache und Schiffen von privaten Hilfsorganisationen im Mittelmeer patrouillieren und in Seenot geratene Migranten retten. Die Triton-Schiffe operieren unter der Flagge verschiedener EU-Staaten, darunter auch Deutschland und Frankreich. Bisher brachten sämtliche Triton-Einheiten die Migranten in italienischen Häfen an Land.

Rechtlich gesehen, ist dies unhaltbar: Nach internationalem Seerecht gelten Schiffe als nationales Territorium desjenigen Staates, unter dessen Flagge sie registriert sind. Migranten, die beispielsweise von einem deutschen Schiff in internationalen Gewässern gerettet werden, betreten deshalb auf diesem Schiff formal gesehen deutschen Boden. Und laut dem europäischen Dublin-Abkommen ist derjenige Staat für die Aufnahme und die Behandlung des Asylgesuchs zuständig, in welchem die Migranten und Flüchtlinge ankommen, in diesem Beispiel also Deutschland.

«Eine Heuchelei sondergleichen»

In Italien sieht deshalb kaum noch jemand ein, warum die Triton-Schiffe mit den Migranten nicht auch einmal Marseille, Barcelona, La Valletta (Malta) oder Hamburg anlaufen können. «Es ist doch eine Heuchelei sondergleichen, wenn sich die EU auf ein gemeinsames Rettungsprogramm einigt, aber bei der Aufnahme und der Versorgung der Geretteten die gesamte Verantwortung auf ein einziges Land abschiebt», erklärte Italiens Innenminister Marco Minniti letzte Woche beim Treffen mit seinen EU-Amtskollegen im estnischen Tallinn. Der Italiener ist, wie man weiss, abgeblitzt: Das Thema wurde am Treffen der EU-Innenminister nicht einmal auf die Tagesordnung gesetzt.

Doch Rom will nicht lockerlassen: Sollten die europäischen Partner auch in Warschau jedes Entgegenkommen verweigern, könnte die Regierung von Paolo Gentiloni in einem einseitigen Akt aus der Operation Triton aussteigen, berichteten italienische Medien in den letzten Tagen.

Doch Italien hat ein Glaubwürdigkeitsproblem: Das Land mag zwar das See- und EU-Recht an seiner Seite wissen. Doch als im Jahr 2014 die rein italienische Seerettungs-Aktion «Mare Nostrum» durch die europäische Triton-Mission abgelöst wurde, hatte die damalige Regierung von Matteo Renzi einer für Italien katastrophalen Ausnahmeregelung ausdrücklich zugestimmt: nach dieser müssen alle Rettungsschiffe italienische Häfen anlaufen, wie die frühere Aussenministerin Emma Bonino unlängst enthüllte. Sie habe sich zunächst «selber darüber gewundert», warum die Regierung das zugelassen habe, sagte Bonino im italienischen Fernsehen.

Ex-Premier unter Druck

Aber dann habe sie erfahren, dass die EU im Gegenzug versprochen habe, Italien bezüglich seines chronisch defizitären Haushalts etwas mehr Flexibilität zuzugestehen. Renzi bestreitet einen solchen Deal, aber der Ex-Premier ist aufgrund der Aussagen der früheren Aussenministerin und EU-Kommissarin stark unter Druck geraten. Von der Opposition wird ihm vorgeworfen, die Interessen seines Landes verraten zu haben: «Renzi hat Italien an die EU verkauft, um sich dank der grösseren Flexibilität mit Steuergeschenken politischen Konsens zu erkaufen», kritisierte der Fraktionschef von Silvio Berlusconis Forza Italia, Renato Brunetta.

Die Regierung von Paolo Gentiloni macht sich deshalb bezüglich der Bereitschaft der EU-Partner, in Warschau auf die Triton-Einsatzregeln zurückzukommen, wenig Illusionen. Es ist ausserdem gut möglich, dass es bezüglich des Ausstiegs aus Triton bei einer Drohung bleiben wird – genauso wie es bei der angedrohten Schliessung der italienischen Häfen für NGO-Schiffe geschehen ist.

EU bringt Italiener gegen sich auf

Italien bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise weiterhin allein zu lassen, ist mittelfristig trotzdem keine erfolgversprechende Strategie: Die egoistische Haltung der EU-Partner bringt weite Teile der italienischen Bevölkerung gegen die EU auf und ist allerbeste Wahlwerbung für die fremdenfeindliche Lega Nord und die populistische Protestbewegung von Beppe Grillo. Diese werden, wenn Europa so weitermacht, bei den Parlamentswahlen im kommenden Frühling einen Erdrutschsieg davontragen.