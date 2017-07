Vor allem die Bewegung der Autonomen lege eine hohe Gewaltbereitschaft an den Tag. Das staatliche Gewaltmonopol werde von dieser Subkultur nicht anerkannt. Autonome sähen «sich selbst dazu ermäch- tigt, Gewalt auszuüben». «Dabei geht man davon aus, dass der Staat oder die kapitalistische Gesellschaft strukturelle Gewalt ausübt und dass es ein legitimer Widerstand sei», so Pfahl-Traughber gegenüber dem «Deutschlandfunk».

Der Experte bezeichnet die Autonomen als weitgehend frei von politischer Ideologie. Der Kampf werde nicht als Engagement für die Gesellschaft oder eine bestimmte soziale Klasse verstanden. Im Zentrum stehe vielmehr das egoistische und auch hedonistische Streben nach einem selbstbestimmten Leben, nach eigenen Freiräumen. Alles Staatliche, Organisierte und Strukturierte, verbunden mit Hierarchien, werde von den Autonomen abgelehnt.

Die Alten haben Kult-Status

Die Bewegung hat ihren Ursprung in den 1960er-Jahren in Italien. In Deutschland hat die Szene nur wenige tausend Mitglieder. Ihre Anhänger sind in der Regel zwischen 16 und 28 Jahre alt. Viele Autonome verfügen über gute Schulabschlüsse, sind an Unis immatrikuliert oder leben von Gelegenheitsjobs oder der Sozialhilfe. Da Hierarchien abgelehnt würden, sei keine eigentliche Organisationsstruktur erkennbar, so Pfahl-Traughber. Allerdings gelten die wenigen Autonomen im Alter von 40 bis 50 Jahren als eigentliche Anführer. Diese «Alt-Autonomen» hätten Kult-Status und seien oftmals Wortführer.

Die Autonomen organisierten sich vor allem über das Internet. Als besonders gewaltbereit gelten Autonome in Griechenland, Italien und Spanien. Die Gewaltbereitschaft sei Teil der gemeinsamen Identität. Weil die Szene nicht einheitlich und geschlossen auftritt und keine feste Organisationsstruktur hat, ist es für die Sicherheitsbehörden schwer, mehr über die Autonomen herauszufinden.