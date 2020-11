Kohäsionsmilliarde: Norwegen zeigt, wie es geht – Schweiz will Verpflichtungen einhalten

Die Blockade des Schweizer Beitrags an die neueren EU-Mitglieder in Ost- und Zentraleuropa droht langsam zum Problem zu werden. Hinter den Kulissen wird der Unmut aus Ländern wie Polen, Ungarn und der Slowakei immer lauter darüber, dass die Schweiz nicht zahlen wolle. Dass das Parlament die 1,3 Milliarden Franken erst freigeben will, wenn die EU-Kommission die Diskriminierung der Schweizer Börse zurücknimmt, interessiert dabei wenig.

Den osteuropäischen Staaten geht es ums Prinzip: Die Schweiz als Teilnehmerin am Binnenmarkt soll ihren Beitrag zum innereuropäischen Ausgleich leisten. Und das gerne wiederkehrend: In den Verhandlungen zur Kohäsionsmilliarde drängt die EU-Kommission darauf, dass die Kohäsionszahlungen auch über die kommenden Jahre ­hi­naus zugesichert werden. Der Schweiz soll es nicht anders ergehen als den Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), Norwegen, Island und Liechtenstein, so die Idee.

Norwegen hält Hunderte Millionen zurück

Wobei: Ganz so reibungslos laufen die Kohäsionszahlungen aus den EWR-Ländern nicht ab. Im Gegenteil. Norwegen hält Hunderte Millionen Euro zurück. Das zahlungskräftigste EWR-Land hat Vorbehalte zum Zustand der Demokratie namentlich in den EU-Staaten Polen und Ungarn. Dabei macht das Nicht-EU-Land, was die EU selbst seit Jahren versucht: Es koppelt die Kohäsionsgelder an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit und an verbriefte EU-Werte.

Konkret muss Ungarn bis heute auf 214 Millionen Euro verzichten, weil die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán versucht hat, das Geld von der Zivilgesellschaft wegzulenken und direkt unter staatlichen Zugriff zu stellen. Im Februar 2020 blockierte Norwegen 65 Millionen Euro zur Stärkung des polnischen Justizsystems, weil die nationalkonservative PiS-Regierung durch ihre Reformen die Unabhängigkeit der Richter beschädigt. Und im September entzog Norwegen einer Reihe von polnischen Städten die Förderbeiträge, nachdem sich diese zu «LGBT-freien» Zonen erklärt haben.

Die norwegische Aussenministerin Ine Eriksen Søreide erklärte dazu: