"Ich werde den geisteskranken, dementen US-Greis auf jeden Fall mit Feuer bändigen", zitierte ihn am Freitag die nordkoreanische Staatsagentur KCNA, wie die südkoreanische Agentur Yonhap berichtete. "Was auch immer Trump erwartet haben könnte, werde er nun mit Folgen jenseits seiner Erwartungen konfrontiert", sagte Kim. Er frage sich, welche Antwort Trump erwartet haben könnte, wenn er solch "verschrobene Worte" ausspreche.

US-Präsident Trump hatte am Dienstag bei der UNO-Vollversammlung in New York gedroht, Nordkorea bei einem Angriff "total zu zerstören". Das Atomprogramm des Landes stellte er als Gefahr für die ganze Welt dar.

Die Drohung von Trump löste auch am Donnerstag heftige Reaktionen aus. Der nordkoreanische Aussenminister Ri Yong Ho sagte am Rande der UNO-Generaldebatte in New York: "Wenn sie versuchen, uns mit dem Klang von Hundegebell zu schockieren, dann haben sie eindeutig den Traum eines Hundes."

Der Nordkorea-Konflikt heizt sich nun schon seit Monaten auf. Anfang der vergangenen Woche hatte der UNO-Sicherheitsrat die Sanktionen gegen Pjöngjang wegen dessen Atomtests am 3. September deutlich verschärft.