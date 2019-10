Kaiser Naruhito vollendet seine Thronbesteigung vor Würdenträgern

Regierungschef Shinzo Abe rief drei Mal "Banzai!" (Lang lebe der Kaiser!). Zu den Festgästen zählte auch Bundesrätin Viola Amherd.

Er versichere, im Einklang mit der Verfassung seine Verantwortung als Symbol des Staates und der Einheit des japanischen Volkes zu erfüllen, verkündete der neue Kaiser vom 6,5 Meter hohen, überdachten Thron seines Palastes herab. Der Monarch trug dabei eine braun-orangen Robe in jahrhundertealtem Design.

Die 30 Minute dauernde Zeremonie namens "Sokuirei Seiden no gi" (Zeremonie zur Thronbesteigung des Kaisers) entspricht den Krönungsfeierlichkeiten in anderen Ländern.

Die Zeremonie war Höhepunkt einer Reihe von Thronfolge-Ritualen, die im Mai begannen, als Naruhito die Nachfolge seines Vaters Akihito antrat. Akihito war seit rund 200 Jahren der erste Kaiser Japans, der noch zu seinen Lebzeiten den Thron für seinen Nachfolger freimachte.

Strömender Regen

Wegen Regens musste das eigentlich auf dem Hof des Palastes geplante farbenprächtige Arrangement aus Bogen- und Schwertträgern, Trommlern und Gong-Spielern in die Innenräume des Palastes verlegt werden. Nur hohe festliche Fahnen waren draussen aufgereiht.

Der Kaiser entzog sich den Blicken zunächst hinter einem Vorhang seines imposanten, achteckigen Takamikura-Throns, auf dem auch sein Vater Akihito einst seine 30-jährige Regentschaft angetreten hatte. Seine in einem prachtvollen, aus zwölf Lagen bestehenden Kimono gekleidete Gemahlin, Kaiserin Masako, nahm auf ihrem daneben stehenden Michodai-Thron Platz, ebenfalls hinter einem Vorhang.

Beamte des Haushofamtes legten zwei der kaiserlichen Throninsignien neben dem Thron des Kaisers ab: ein Schwert sowie die sogenannten Krummjuwelen, die das Kaiserhaus der Sage nach von der Sonnengöttin Amaterasu Omikami erhalten hat. Den Mythen zufolge sind Japans Kaiser unmittelbare Nachfahren der Sonnengöttin Amaterasu.

Niemand darf Blick auf Throninsignien werfen

Niemand, selbst der Kaiser nicht, darf einen Blick auf die Throninsignien werfen, die sich in Schutzhüllen befinden. Ihr Inhalt ist dazu zu heilig.

Dann wurden die Vorhänge geöffnet und das Kaiserpaar erhob sich. In der Hand hielt der Monarch einen Zeremonialstab. Ein Hofbeamter nahm ihm den Stab ab, und der Oberhofmarschall überreichte dem Kaiser einen Redetext. Naruhito öffnete den Text und verlas seine Rede.

Kurz darauf hielt der rechtskonservative Ministerpräsident Shinzo Abe vor dem erhöhten Thron des Kaisers eine kurze Rede. Am Ende liess er den Kaiser mit einem dreimaligen "Banzai" (Zehntausende Jahre) hochleben.

Die Anwesenden stimmten ein. Würdenträger aus mehr als 170 Länder verfolgten die Zeremonie von Räumen und Gängen des Palastes aus auf Bildschirmen. Neben Bundesrätin Amherd waren auch der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der britische Kronprinz Charles in den Palast in Tokio geladen. Am Ende der Zeremonie wurde der Vorhang des kaiserlichen Throns geschlossen, womit die Zeremonie endete. Später folgen noch Bankette.

"Schöne Harmonie" als Regentschafts-Devise

Bei strömendem Regen hatte der Monarch am Morgen (Ortszeit) zunächst die Schreine "Kashikodokoro", "Koreiden" und "Shinden" aufgesucht. Bei der religiösen Zeremonie teilte er den Gottheiten mit, dass er am Nachmittag den Würdenträgern aus dem In- und Ausland den Antritt seiner Regentschaft verkünden werde.

Die Regentschaft von Kaiser Naruhito trägt die Devise "Reiwa". Offiziell wird dies mit "schöner Harmonie" übersetzt. Der Kaiser ist laut der pazifistischen Nachkriegsverfassung auf die Rolle als Symbol des Staates beschränkt. Zu politischen Fragen darf er sich nicht äussern.