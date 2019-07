Manchmal kann es schnell gehen: Da ist man ganz oben und im nächsten Moment schon muss man seine Sachen packen. Das hat Martin Selmayr erleben müssen, Generalsekretär der EU-Kommission und damit EU-Beamter Nummer 1. Es war seine letzte Woche in der Chef-Etage in der Hauptzentrale der EU-Kommission. Unter der neuen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist für ihn kein Platz mehr. Zwei Deutsche im Zentrum der Macht ist einer zu viel. Ausserdem hat sich Selmayr schlicht zu viele Feinde gemacht.

Der 48-jährige Top-Jurist ist eine dominierende Figur in der EU-Hauptstadt. Das liegt daran, dass er sich in bloss 15 Jahren eine Machtposition geschaffen hat, die in der Geschichte der EU-Kommission einmalig ist. «Graue Eminenz», «Junckers Monster» oder «Rasputin» lauten einige von Selmayrs Spitznamen. Ob im Oval Office, am G20-Gipfel oder in der mongolischen Wüste beim Treffen mit Bundesrat Johann Schneider Ammann: Selmayr weicht nicht von Junckers Seite. Manche behaupten, er sei der eigentliche Kommissionspräsident und der Chef könne gar nicht mehr ohne ihn. Das mag stimmen oder auch nicht. Der Grund, weshalb sich die Dinge gegen ihn gewendet haben, ist ein anderer.

Juncker: «Wenn er geht, gehe ich auch»

Anfang 2018 legte Selmayr einen Blitz-Aufstieg hin, für den andere Jahrzehnte brauchen. Erst wurde er von Junckers Kabinettchef zum stellvertretenden Generalsekretär befördert und dann innert Minuten zum Generalsekretär der EU-Kommission. Das offizielle Bewerbungsverfahren wurde mit einer Schein-Konkurrentin ausgehebelt. Im EU-Parlament brach daraufhin ein Sturm der Entrüstung aus. In einer Resolution sprach es von einer «putschartigen» Aktion. Auch die EU-Ombudsfrau Emily O’Reilly stellte fest, die EU-Kommission habe die Regeln «manipuliert».