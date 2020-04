Japan durchlebt eine zweite Coronavirus-Welle – mit diesen Szenarien rechnet man in der Schweiz

Bis zum 21. März steckten sich weniger als 1000 Personen in Japan an. Doch die Disziplin liess trotz milden Massnahmen nach; Immer öfters wurde auf die Maske verzichtet und man feierte sogar Partys.

Sie geht davon aus, dass das Virus im Herbst zurückkehren wird. Auch, weil sich die Krankheit über die ganze Welt verteilt und auch nach erfolgreicher lokaler Bekämpfung wieder eingeschleppt werden könnte. Der Sommer könnte jedoch helfen, den Virus in Schach zu halten. Um die zweite Welle verhindern zu können, brauche es genügend Kapazitäten, um alle – nicht nur die gefährdeten Personengruppen – möglichst schnell testen zu können, so Schernhammer. In einem zweiten Schritt sei die Kontaktverfolgung und die gezielte Isolation wichtig.

Auch in Österreich, wo die Lockerungen schon früher vorgenommen wurden, bleibt man auf der Hut vor einer zweiten Welle. Aktuell soll die Reproduktionszahl in Österreich bei 0,59 liegen. Aber: «Eine zweite Welle ist nicht unrealistisch, im Gegenteil: Man muss davon ausgehen, dass sie auf uns zukommen wird», sagt Eva Schernhammer, Leiterin der Abteilung für Epidemiologie der Medizin-Universität Wien, gegenüber ORF .

Auch in den Nachbarländern Deutschland und Österreich wird über die zweite Welle diskutiert. Vor einer Woche hat die Bundeskanzlerin Angela Merkel explizit davor gewarnt. In den vergangenen Tagen ist die Reproduktionszahl in Deutschland wieder leicht gestiegen, von 0,7 auf aktuell 0,9.

Beim ersten Szenario gehen die Experten davon aus, dass man ab dem 1. Mai wieder in die Normalität zurückkehrt und auf sämtliche Massnahmen wie Hygiene- und Abstandsregeln verzichtet. Schnell wäre man wieder an einem ähnlichen Punkt wie Anfang März, als das Virus in der Schweiz Fahrt aufnahm.

Beim zweiten Szenario geht man davon aus, dass die Reproduktionszahl durch die Lockerungen zwar ebenfalls steigt, sich aber auf ungefähr 1,5 einpendelt.

Das optimistischste Szenario ist die Nummer drei: Hier schafft man es, R0 auf 1,2 zu drücken. Und dieses hält Jacques Fellay, Mitglied des Autorenteams der ETH Lausanne, gegenüber dem «Tages-Anzeiger» für «sehr realistisch».

Warum nicht eine Reproduktionszahl unter 1?

Die Reproduktionszahl R0 unter 1 zu halten, wäre auf den ersten Blick die beste aller Varianten. Wenn jeder Infizierte weniger als eine weitere Person ansteckt – wie es zurzeit in der Schweiz der Fall ist – wäre das Virus bald ausgerottet.



Haltbar ist das auf Dauer aber nur mit den aktuell sehr strengen Massnahmen. Diese müssten über viele Monate hinweg andauern. Das ist aus wirtschaftlicher und sozialer Sicht keine Option.



Mit einem R0-Wert von knapp über 1 steigt die Kurve zwar nochmals an, irgendwann flacht sie jedoch wieder ab, weil ja auch die Gruppe der potenziellen Virenträger (also Leute, die noch nicht immun sind) im Verlauf kleiner wird. Noch immer gilt dabei: Die Kurve soll so flach wie möglich sein, damit das Gesundheitssystem nicht überlastet wird.

Prognosen: die Auswirkungen auf das Gesundheitssystem

Die Experten haben für jedes Szenario mehrere Simulationen mit unterschiedlichen Parametern berechnet.