Jair, der unerschütterlich Dumme: Brasiliens Präsident ist grad der gefährlichste Mann der Welt

In Brasilien droht die Corona-Virus-Pandemie ausser Kontrolle zu geraten. Der simple Grund: Präsident Jair Bolsonaro. Am Sonntagabend hatte das rechtsextreme Staatsoberhaupt der grössten Nation Lateinamerikas seinem eigenen Gesundheitsminister widersprochen. Dieser hatte vor Menschenansammlungen gewarnt. Bolsonaro konterte, dass es falsch sei, die Spiele der brasilianischen Fussballligen abzusagen. Der Fussballverband solle weiter Eintrittskarten verkaufen.

In Brasilien waren am Dienstag 234 Menschen an Covid-19 erkrankt, allein am Sonntag wurden 79 neue Fälle gemeldet. Sobald das Virus die dicht bevölkerten Favelas des Landes erreicht, werden die Fallzahlen rasant ansteigen. Trotzdem bevölkerten am Wochenende immer noch zehntausende Menschen die Bars und Diskotheken der Vergnügungsviertel. Hunderttausende gingen an die Strände und drängelten sich in Bussen und Metros.

Bolsonaro sollte eigentlich in Quarantäne sein

Präsident Bolsonaro scheint die ganze Corona-Krise als persönlichen Angriff auf seine Person zu verstehen. Deutlich wurde dies, als er sich am Sonntag vor dem Präsidentenpalast mit Hunderten seiner Fans umgab. Er schüttelte Hände und machte Selfies mit den Smartphones, die ihm gereicht wurden. Dabei steht Bolsonaro selbst im Verdacht, sich mit dem Corona-Virus infiziert zu haben. Rund ein Dutzend Menschen, mit denen er kürzlich Kontakt hatte, sind positiv auf das Virus getestet wurden.

Zwar hat ein erster Corona-Virus-Test ein negatives Ergebnis für den 64-jährigen Bolsonaro ergeben. Dennoch sieht das WHO-Protokoll vor, dass er sich rund zwei Wochen in Quarantäne begeben und weiteren Test unterziehen sollte.