«It's Joe Time!» Die Demokraten feiern die offizielle Nominierung von Biden – am mangelnden Enthusiasmus ändert das nichts

Seit Wochen steuerten die US-Demokraten unaufhaltbar auf diesen Moment zu. Jetzt ist es offiziell: Joe Biden ist der demokratische Herausforderer von Präsident Donald Trump im Rennen ums Weisse Haus.

Am zweiten Abend des Parteitages der Demokraten, der wegen der Coronapandemie nur virtuell stattfindet, gaben die Vertreter der Partei in allen Bundesstaaten ihre Voten bekannt. Ein Grossteil der Delegiertenstimmen ging an Biden, ein kleiner Teil an seinen längst aus dem Rennen geschiedenen sozialistischen Kontrahenten Bernie Sanders. Per Videocall schalteten sich die Parteisprecher aus allen Landesecken zu und verkündeten mit viel Inbrunst: «It’s Joe Time!» Der Vertreter aus Rhode Island präsentierte aus Anlass des Freudentages stolz einen Teller frittierter Calamari (die lokale Spezialität), die Parteioberen aus Michigan posierten zu Ehren von Joes Vater (einem Autoverkäufer) vor drei auf Hochglanz polierten Boliden, die Sprecherin aus Montana stellte sich auf eine Weide voll grasender Kühe und Nevadas Demokraten posierten in bester Roadtrip-Manier vor dem blinkenden «Welcome»-Signet in Las Vegas.

Viel Americana, viel Pathos – und dann die Liveschaltung in die Bibliothek der High School von Joe Bidens Heimatstadt Wilmington, von wo aus der frischgekürte Kandidat mit seiner Frau Jill in die Kamera strahlte. Im Hintergrund jubelten seine Enkel und bewarfen den Opa mit Girlanden und farbigen Ballons. Seinen offiziellen «Acceptance Speech» gibt Biden erst am Donnerstag. Gestern Nacht aber sagte er schon mal: «Das bedeutet die Welt für mich und meine Familie.» Auf Twitter verkündete er später, die Nominierung als Präsidentschaftskandidat sei «die Ehre meines Lebens».

Kamalas Kapuzenpulli und Jill Bidens «Ja»-Wort

Damit ist der Hauptakt des demokratischen Parteitages vollzogen. Der Parteiheld ist gekürt, die Reihen sind geschlossen, die Politschlacht gegen die republikanischen Machthaber kann beginnen. An Kampfbereitschaft mangelt es den Demokraten nicht. Das haben sie gestern bewiesen – trotz der online kursierenden Bilder von Bidens Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris (55), die die Feier im Kapuzenpulli zuhause auf ihrem Sofa beiwohnte und einen etwas gar relaxten Eindruck hinterliess.