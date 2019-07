Dies teilte die Polizei in Turin am Montag mit. Die Fahndungsergebnisse resultierten aus früheren Ermittlungen gegen rechtsextreme Italiener, die verdächtigt werden, in der Ostukraine auf Seite pro-russischer Rebellen gekämpft zu haben.

Unter den Verhafteten ist nach Agentur-Informationen auch ein 42-jähriger Schweizer. Er und zwei Italiener wurden unweit des Flughafens der norditalienischen Stadt Forli festgenommen. Einer von ihnen soll Kontakte zum Golfemirat Katar haben.