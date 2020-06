Irgendwie nicht mehr herzig: In dieser thailändischen Stadt wohnen zu viele Affen

Die Menschen würden die Tiere lieber in den Wald umsiedeln lassen, aber gemäss der Wildtierbehörde geht das nicht, da die an die Stadt gewöhnten Tiere dort nicht überleben würden.

Und diese wachsen den Einwohnerinnen und Einwohnern dort wortwörtlich über den Kopf. In nur drei Jahren hat sich die Affenpopulation von Lopburi verdoppelt – auf 6000 Tiere.

In Rudeln rennen sie über die Trottoire, plündern Läden oder betteln aufdringlich um Essen. Die Stadt Lopburi im Herzen Thailands wird von Affen beherrscht.

Die einen behelfen sich damit, indem sie die Tiere füttern, um sie zu besänftigen, andere wie etwa Ladenbesitzer Taweesak Srisaguan, der vor seinem Laden Stoffkrokodil und Tigerkopf drapiert, versuchen es mit Abschreckung. Trotzdem müsse er die Affen zusätzlich mit einem Stock verscheuchen, sagt er.

500 Affen sollen zum Tierarzt

Die Regierung setzt auf andere Massnahmen. Die Tiere werden in Käfige gelockt und so eingefangen und zum Tierarzt gebraucht. Dort werden sie sterilisiert, damit sie sich nicht mehr so schnell vermehren.

Thailand will so mindestens 500 der wilden Affen sterilisieren lassen. Schon früher sind einige der Affen sterilisiert worden. Das Einfangen der Tiere ist gemäss den Behörden allerdings schwer. (SRF/dpa)