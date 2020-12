Impfpflicht für Brasilien: Oberste Richter treiben Präsident Bolsonaro zur Weissglut

Brasiliens Oberste Richter haben die Coronaimpfung für die Bevölkerung zur Pflicht gemacht und sich damit den Zorn von Präsident Jair Bolsonaro zugezogen. Fast einstimmig entschied das «Supremo Tribunal Federal» am Donnerstag, dass die Behörden Sanktionen gegen all jene verhängen können, die sich der Immunisierung verweigern. Die Sanktionen reichten dabei von Geldstrafen bis zum Verbot, seinen Reisepass zu erneuern oder den Öffentlichen Verkehr zu nutzen, erklärte das Gericht. Zudem können die lokalen Behörden künftig Impfverweigerern den Zugang zu Restaurants oder Einkaufszentren verweigern, wenn sie keine Impfung nachweisen können.

Brasilien ist mit 7,1 Millionen bestätigten Covid-19-Fällen eines der am härtesten betroffenen Länder weltweit. 184'000 Brasilianer sind bereits gestorben. Am Mittwoch verzeichnete das lateinamerikanische Land mit über 70'000 Neuinfektionen einen Höchstwert. Zuletzt sind die Corona-Kurven in vielen Bundesstaaten angestiegen.

Bolsonaro will die Impfung verweigern

Trotz dieser Zahlen hat der rechte Staatschef Jair Bolsonaro die Pandemie immer klein geredet und sie vor kurzem für überwunden erklärt. Dementsprechend kritisierte er die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs massiv.