Impeachment gegen Trump geht in entscheidende Runde – die wichtigsten Fragen und Antworten

Vor einem Monat hat das Repräsentantenhaus das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump genehmigt. Warum dauerte es so lange, bis die grosse Kammer die zwei Anklagepunkte an den Senat übermittelt?

Nancy Pelosi, die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, unternahm über die Feiertage und den Jahreswechsel den Versuch, den Senat unter Druck zu setzen. Sie wollte den republikanischen Mehrheitsführer Mitch McConnell dazu zwingen, «faire» Spielregeln für den kommenden Prozess gegen Trump festzulegen. Der mächtige Senator weigerte sich aber, Pelosi die entsprechenden Zusicherungen abzugeben. Also gab die Demokratin nach.

Hat Pelosi den Machtkampf zwischen Repräsentantenhaus und Senat verloren?

Das wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Fest steht derzeit nur, dass das Patt überwunden ist, und der historische Prozess gegen Trump im Senat vielleicht bereits am Donnerstag eröffnet wird. Die Demokraten sagen, die Debatte über die Ukraine-Affäre habe dazu geführt, dass einige republikanische Senatoren Distanz zu McConnell markiert hätten. Dies ist insofern wichtig, als dass die Spielregeln für den Prozess im Senat per Mehrheitsentscheid genehmigt werden müssen. Die Republikaner stellen 53 Senatoren, die Demokraten 47. Sie sind also auf mindestens vier Überläufer angewiesen.