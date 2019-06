Nicht genehmigte Kundgebungen habe es in der Hauptstadt Nur-Sultan (früher Astana) und in Almaty gegeben. Die Demonstranten hätten versucht, die Lage am Wahltag zu destabilisieren. Genaue Zahlen zu den Teilnehmern der Proteste wurden zunächst nicht genannt. Am Nachmittag war von mehreren Tausend die Rede.

Im Kurznachrichtendienst Twitter wurden Bilder und Videos verbreitet, auf denen zu sehen war, wie die Polizei gegen Demonstranten vorgeht. Zu sehen ist ein massives Polizeiaufgebot und wie sich Menschen gegen ihre Festnahme wehren.

Mit der Abstimmung wollte sich der Übergangspräsident Kassym-Schomart Tokajew offiziell in seinem Amt bestätigen lassen. Der 66-Jährige hatte im März die Nachfolge von Nursultan Nasarbajew angetreten, der nach fast 30 Jahren an der Macht überraschend sein Amt niedergelegt hatte. Tokajew gilt als Vertrauter Nasarbajews. Tokajews sechs Gegenkandidaten sind im Land kaum bekannt.

Die Wahllokale in der ölreichen Ex-Sowjetrepublik schlossen am Abend Ortszeit. Mit ersten Prognosen wurde im Laufe des Abends gerechnet. Zu der Wahl waren, waren knapp zehn Millionen Menschen aufgerufen. Die Wahlbeteiligung lag laut Wahlkommission bei 77 Prozent.