Hunderte Festnahmen bei Grossdemo in Belarus gegen Lukaschenko

Bei den Massenprotesten am Wochenende in Belarus (Weissrussland) gegen den umstrittenen Staatschef Alexander Lukaschenko sind nach Behördenangaben mehr als 600 Menschen festgenommen worden. Rund 360 Demonstranten seien noch in Gewahrsam, teilte das Innenministerium in Minsk im Nachrichtenkanal Telegram am Montag mit.