Hohe Beteiligung bei Wahl in Myanmar - Suu Kyi als Favoritin

In Myanmar hat sich am Sonntag nach Medienberichten eine sehr hohe Beteiligung bei der Parlamentswahl abgezeichnet. Die im Ausland mittlerweile umstrittene De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi gilt als Favoritin für eine weitere Amtszeit. Vor fünf Jahren hatte die Friedensnobelpreisträgerin mit ihrer Partei Nationale Liga für Demokratie (NLD) einen klaren Sieg errungen. Die versprochenen demokratischen Reformen sind jedoch grösstenteils ausgeblieben. Mehr als 90 Parteien traten an, zudem wurde auch auf regionaler Ebene gewählt.