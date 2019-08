Wenn Karl-Heinz Mayer vom Krieg erzählt, dann atmet er öfter tief durch und schiebt seinen Ausführungen ein «ach, war das grausam» hinterher. «Russland war furchtbar, es war die Hölle.»

Mayer ist 98 Jahre alt, er wohnt in Wolfsburg. Hierhin hat es ihn nach zehn Jahren russischer Kriegsgefangenschaft in den Lagern Sibiriens Ende der 1950er Jahre verschlagen. Bis zu seiner Pensionierung arbeitete Mayer für Volkswagen. Er lebt allein in dem kleinen Reihenhaus, seine Tochter schaut mehrmals täglich zum Rechten. Mayer ist hellwach im Geist, doch körperlich hat er Mühe. Er kann kaum noch gehen. Eine Spätfolge des Krieges, als eine Granate sein Bein zerfetzt hatte. In seiner Lunge steckt noch immer ein Projektil, Steckschuss, eingefangen bei Kampfhandlungen im «Protektorat Böhmen und Mähren». In Mayers Bücherregal reiht sich Werk an Werk über eine dunkle Zeit, die er als Soldat von 1939 bis 1945 und als Kriegsgefangener bis 1955 selbst miterlebt hatte. «Stalins Kriegsgefangene», «Entscheidung Stalingrad», und auch: «Erinnern statt verdrängen.»

Schlafen hätte den Tod gebracht

Karl-Heinz Mayer geht 1932 zur Hitlerjugend. Der «Führer» fasziniert ihn. «Er wollte den Versailler Schandvertrag vernichten», erzählt Mayer. Er steigt bei der Hitlerjugend zum Gruppenführer auf. Den Traum von der Schauspielausbildung muss er begraben. 1939 ist er bei einem Arbeitseinsatz bei Bauern in Schlesien, als der Polenfeldzug beginnt. Weil er schon Gruppenführer bei der Hitlerjugend war und den Führerschein für Lastwagen besitzt, wird er in die Wehrmacht eingezogen. Er glaubt der Propaganda, wonach die Polen zuerst angegriffen hätten. Er ist im Transportregiment, fährt Verwundete von der Front in deutsche Lazarette. Er sieht zum ersten Mal Menschen sterben.

Im Oktober 1939 kommt Mayer zur Infanterie, im April 1940 wird er abkommandiert nach Dänemark. Dänemark, sagt er, war fast schon friedlich. Im Sommer 1940 in Frankreich spürt Mayer: «Jetzt geht der richtige Krieg los.» Er kämpft in Saint-Omer, Dünkirchen, Lille. Er wird getroffen von einer Kugel in die Lunge, das Projektil geht haarscharf an der Hauptschlagader vorbei. Lazarett, dann zurück an die Front nach Frankreich. Die Kameraden erzählen ihm, wer von der Truppe alles gefallen ist.

Dann kommt der Krieg in Russland, Operation Barbarossa. Massenweise wird gestorben. Kameraden verbluten, Verwundete schreien, wimmern und flehen. Mayer ist 40 Kilometer vor Moskau in Stellung, die Russen sind in Sichtweite gegenüber. Eine Granate trifft ihn, das Bein ist zerfetzt. Stiefel voller Blut. Es ist der 31. Oktober 1941, die Temperaturen sind schon tief. Er verliert viel Blut, wird träge, will schlafen. Hält sich wach, weil er weiss, dass der Schlaf den Tod bringen würde. Nach einer Stunde wird er gerettet. Monatelang Lazarett in Lodz, Versetzung in eine Genesenen-Kompanie im Elsass. Mayer drängt es zurück an die Front nach Russland. Freiwillig. «Ich war verblendet, ich wollte meinen Kameraden helfen.»