Hat Sie zu viel versprochen? Der Klimaschutz wird von der Leyens Mammutaufgabe

Da steht sie. Mit pinkem Blazer und einem Lächeln im Gesicht. «Wir sind bereit. Europa ist bereit. Lasst uns die Arbeit beginnen!», ruft Ursula von der Leyen den EU-Abgeordneten in Strassburg zu. Fünf Monate sind vergangen, seit die 61-jährige Deutsche zur neuen Präsidentin der EU-Kommission ernannt wurde. Jetzt will sie endlich loslegen.

Gestern wurde ihr Ruf erhört. Nach einer dreistündigen Aussprache gaben die EU-Abgeordneten grünes Licht und bestätigten von der Leyen und ihr Team. Am Sonntag wird sie hinter ihrem Schreibtisch im 13.Stock der EU-Zentrale Platz nehmen und Kennenlern-Telefonate mit Regierungschefs grösserer G20-Staaten führen. Am Montag geht es direkt zur UN-Klimakonferenz nach Madrid. Zu tun gibt es mehr als genug.

Emissionen senken und Arbeitsplätze schaffen

Dass von der Leyen und ihre Kommissare mit 461 Stimmen bei 157 Gegenstimmen ein relativ komfortables Wahlresultat erzielt haben, ist nicht selbstverständlich. Bei ihrer Nominierung im Juli konnte die ehemalige deutsche Verteidigungs­ministerin nur eine knappe Mehrheit von neun Stimmen hinter sich versammeln.

Damals war die Wut noch gross darüber, dass die EU-Staats- und -Regierungschefs die erste Frau an der EU-Spitze freihändig aus dem Hut gezaubert und das EU-Parlament mit seinen Spitzenkandidaten über­gangen haben. Von der Leyen hat viel Zeit investiert, um die Risse zu kitten. Dazu hat sie den Parlamentsfraktionen viele Versprechen und Zugeständnisse abgegeben. Vielleicht zu viele.

Am schwersten wiegt sicher die Ankündigung, eine eigentliche Klima-Kommission leiten zu wollen. Bereits nach den ersten 100 Tagen will von der Leyen ihren «neuen grünen Deal» für Europa vorlegen. Dieser sieht vor, die Wirtschaft auf grün zu trimmen und den Kontinent bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu machen.

Schon bis 2030 sollen die CO2-Emmissionen um 50 bis 55 Prozent reduziert werden. Der Klimaschutz sei für Europa und die Welt «von existenzieller Bedeutung», sagte von der ­Leyen in ihrer Rede. Man habe keine Zeit mehr zu verlieren, wie die Überschwemmungen in ­Venedig, die Waldbrände in ­Portugal oder die Trockenheit in Litauen zeigen würden.