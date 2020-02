Guterres ruft erneut zu globalem Kampf gegen den Klimawandel auf

Das sagte Guterres am Sonntag in einer Rede in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad. "Die einzige Antwort" auf die fortschreitende Erderwärmung seien "entschiedene Klimaschutzmassnahmen". "Schrittweise Ansätze reichen nicht mehr."

Bei der nächsten Uno-Klimakonferenz im November im schottischen Glasgow müssten die Regierungen daher den tiefgreifenden Wandel zusagen, "den unsere Welt braucht und den die Menschen fordern, mit viel stärkerer Ambition". Reiche Länder müssten dabei vorangehen, indem sie etwa die "perversen" Subventionen für klimaschädliche fossile Energieträger beendeten.

Guterres stützt sich bei seinen Forderungen auf Berichte des Weltklimarats IPCC, der Weltmeteorologie-Organisation WMO und des Uno-Umweltprogramms Unep. Demnach müssen die weltweiten klimaschädlichen CO2-Emissionen bis 2030 um 45 Prozent gesenkt werden und bis zum Jahr 2050 Treibhausgasneutralität erreicht werden, um das Ziel des Pariser Klimaabkommens einzuhalten, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen.

Guterres ist zu einem dreitägigen Besuch in Pakistan. Dabei nimmt er auch an einer Konferenz über afghanische Flüchtlinge in Pakistan teil.