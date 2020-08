«Giftiger Stich in den Rücken»: Iran wütet wegen Israels Friedensdeal

Nahost Im Iran hatte man die strategische Bedeutung des bevorstehenden Friedensabkommens zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten sofort erkannt. Sollten die Emirate mit dem Gedanken spielen, Israel den Zutritt zur Region des Persischen Golfs zu ermöglichen, dann werde ihnen eine härtere Gangart entgegenschlagen, giftete der iranische Staatspräsident Hassan Rohani am Wochenende. Die Vorstellung, dass eine Annäherung an Israel die wirtschaftspolitische Sicherheit der Emirate festige, sei eine Fehlkalkulation.

Noch wütender reagierten die iranischen Revolutionsgardisten, die sich als die legitimen «Wächter» des Persischen Golfs und der für die internationale Schifffahrt so bedeutenden Strasse von Hormuz betrachten. «Das war ein giftiger Stich in den Rücken der islamischen Welt und eine historische Dummheit», tobte ein Sprecher der Gardisten. Die zum Scheitern verurteilte Vereinbarung werde die Zukunft der Emirate gefährden und den Zusammenbruch Israels beschleunigen.

Ägypten ist zufrieden, Katar spuckt Gift und Galle

Noch ist das vorab bereits als «historisch» gepriesene Abkommen zwischen Jerusalem und Abu Dhabi nicht ausformuliert und unterzeichnet. Man könne aber davon ausgehen, dass die Zusammenarbeit zwischen dem arabischen Golfanrainer und dem jüdischen Staat auch «eine sicherheitstechnische Betreuung», so diplomatische Quellen in Abu Dhabi, umfassen werde. Wie diese konkret aussieht, bleibt allerdings abzuwarten.

Während Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi das Abkommen als zukunftsweisend pries, spuckte die staatlich kontrollierte Presse im von Abu Dhabi boykottierten Emirat Katar Gift und Galle. Wenn Kronprinz Mohammed bin Zayed behaupte, er habe durch den Friedensschluss mit Israel die Annexion des Westjordanlandes verhindert, dann sei er «ein Lügner und Verräter», empörte sich der Chefredakteur der Zeitung «Al Watan», Fahed al-Amadi.

Er beschimpfte den de-facto Herrscher der Vereinigten Arabischen Emirate als «Satan der Araber», der die Palästinenser ohne Gegenleistungen verkauft habe. Einer der Kernpunkte des noch nicht ausformulierten Friedensabkommens zwischen den Emiraten und dem jüdischen Staat ist nach dem Verständnis von Abu Dhabi der endgültige Verzicht Israels auf eine Annexion des palästinensischen Westjordanlandes. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will die Annexion dagegen nur suspendiert haben. Das Recht auf die Souveränität von «Judäa und Samaria» werde er niemals aufgegeben.

Türkei reagiert erbost, Saudi-Arabien schweigt

Nüchtern betrachtet beschränkt sich das Eintreten für die «Sache der Palästinenser» in der islamischen Welt seit Jahren auf reine Rhetorik. Das gilt auch für die Iraner sowie die Türkei, die neuerdings für sich in Anspruch nimmt, die Führungsrolle im «Kampf um Jerusalem» einzunehmen. Entsprechend erbost wurde dort auch auf das Abkommen zwischen Jerusalem und Abu Dhabi reagiert.

Weitgehende Funkstille herrschte in Saudi-Arabien. Man überliess es der in London erscheinenden Staatszeitung «Al Schark al Aussat», den Friedensschluss als „«politischen, psychologischen und sicherheitsrelevanten Durchbruch»“ zu würdigen. Das Blatt verstieg sich in die Behauptung, dass mit dem Abkommen der «Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung» nichts mehr im Wege stünde.