«Gelbwesten» versammeln sich zum Jahrestag ihrer Proteste in Paris

Das teilte die Polizeipräfektur am Samstag mit. Einige "Gelbwesten" blockierten zeitweise die wichtige Pariser Ringautobahn im Nordwesten der Hauptstadt. Die Polizei löste die Blockade schnell wieder auf, wie der Sender BFMTV berichtete.

Die Polizei war mit einem Grossaufgebot im Einsatz, um Krawalle zu verhindern. Zahlreiche Metro-Stationen in Paris waren geschlossen. Auf den Champs-Élysées und anderen Orten in der Hauptstadt sind Demonstrationen das ganze Wochenende über verboten.

Die "Gelbwesten" versammelten sich am Morgen etwa im Süden von Paris, an der Place d'Italie, oder im Nordwesten an der Porte de Champerret. Die Polizei setzte laut Medienberichten Tränengas ein. Auf Fernsehbildern waren zahlreiche Demonstranten zu sehen, viele von ihnen ohne gelbe Warnweste, das Erkennungszeichen der Bewegung.

Am Wochenende des 17. Novembers 2018 hatten die ersten grossen landesweiten Proteste der "Gelbwesten" in Frankreich stattgefunden. Ihre Wut entzündete sich damals an steigenden Treibstoffpreisen - doch schnell wurde ein viel breiterer Protest daraus.

Zu Tausenden protestierte die Bewegung in den folgenden Monaten gegen empfundene soziale Ungerechtigkeit und Präsident Emmanuel Macron. Vor allem in Paris kam es immer wieder zu heftigen Ausschreitungen. In den vergangenen Monaten verlor die Bewegung massiv an Zulauf. Zum Jahrestag sind landesweit zahlreiche Aktionen der "Gelbwesten" geplant.