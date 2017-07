Die G20-Staaten haben am Freitag in Hamburg ergebnislos nach einer gemeinsamen Linie in der Handels- und der Klimapolitik gesucht. Bisher legen sich die USA quer. Das Hauptinteresse galt der ersten Begegnung von US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin. Überschattet wurde der Gipfel am zweiten Tag in Folge von gewalttätigen Auseinandersetzungen.