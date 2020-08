Fünf Momente, die in Erinnerung bleiben: Joe Biden beendet Parteitag mit rhetorischem Feuerwerk

Am Schluss gab es am ersten virtuellen Parteitag der Demokraten noch echte Feuerwerke. Nachdem Joe Biden seine programmatische Rede in Wilmington (Delaware) beendet hatte, begrüsste er zusammen mit «Running Mate» Kamala Harris die Anhänger, die das Geschehen auf dem Parkplatz einer Mehrzweckhalle in ihren Autos mitverfolgt hatten. Und dann bewunderte er, Gattin Jill an seiner Seite, das Feuerwerk, mit dem die Demokratische Partei das Ende des Nominierungsparteitag besiegelte. Fünf Momente, die von diesem Parteitag in Erinnerung bleiben werden.

1. Biden ist gut, wenn es zählt

Der politische Gegner mag behaupten, dass der 77-jährige Joe Biden praktisch scheintot sei. Mit der 25 Minuten dauernden Rede, die er am Donnerstag zum Abschluss des Parteitags hielt, bewies der Demokrat aber das Gegenteil. In eindringlichen Worten sprach Biden darüber, in welch tiefer Krise Amerika derzeit stecke – weil Präsident Donald Trump es nicht gelungen sei, die Bevölkerung des Landes vor dem Virus zu beschützen. Auch sprach Biden darüber, was er besser machen würde, falls er zusammen mit seiner Gattin Jill ins Weisse Haus einzöge. Und wie er in einem demoralisierten Land wieder Hoffnung und Kraft verbreiten würde. «Wir können und werden diese dunkle Jahreszeit überwinden», sagte Biden.