Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs am Bodensee sind die ums Leben gekommenen Insassen geborgen worden. Die sterblichen Überreste des 74 Jahre alten Piloten Urs Käppeli und seiner 75 Jahre alten Partnerin aus Wohlen seien in dem am Vortag aus dem Wasser gehobenen Flugzeugwrack gefunden worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.