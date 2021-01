Nach der Flugzeugtragödie in Indonesien mit vermutlich 62 Toten wurden Trümmerteile aus dem Meer geborgen. Suchtrupps haben am Montag Turbinenteile der Boeing 737-500 gefunden. Das Flugzeug der indonesischen Gesellschaft Sriwijaya Air war am Samstag kurz nach dem Start in Jakarta ins Meer gestürzt und zerschellt, nachdem es plötzlich vom Radar verschwunden war.