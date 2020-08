Finnlands Ministerpräsidentin zu Chefin der Sozialdemokraten gewählt

Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin steht nun auch offiziell an der Spitze der finnischen Sozialdemokraten. Die 34-Jährige wurde am Sonntag auf einem Parteitag in Tampere formal zur Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei gewählt. Sie war die einzige Kandidatin für das Amt und wird wie zuvor auch an der Regierungsspitze Nachfolgerin von Antti Rinne, der die Sozialdemokraten seit 2014 geführt hatte. Rinne war im Dezember 2019 wegen eines Streits mit seinem wichtigsten Koalitionspartner, der Zentrumspartei, nach nur knapp sechs Monaten als Ministerpräsident zurückgetreten.