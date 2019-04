Die Feuerwehr der französischen Hauptstadt gab an, in grosser Sorge um die beiden Türme des massiven Baus gewesen zu sein. Priorität der Arbeiten sei es gewesen, die Struktur der beiden Türme zu schützen, sagte der Sprecher der Pariser Feuerwehr, Gabriel Plus, am Dienstag der französischen Nachrichtenagentur AFP.