Das britische Unterhaus tagt in mehreren Sitzungsphasen. Traditionell dauern die Phasen jeweils ein Jahr von Anfang Juni bis Mitte Mai. Die aktuelle Phase läuft aber bereits seit Juli 2017 – das ist die längste Phase seit 400 Jahren. Gemäss Johnson sei es nun Zeit für eine neue Sitzungsphase – zuvor will er sein Regierungsprogramm vorstellen.

Doch hinter der Beurlaubung steckt mehr.

Johnson will einen Brexit erwirken – egal ob geregelt oder ungeregelt. Bereits vor seiner Wahl zum Premierminister setzte sich Johnson für einen harten Brexit ein. «No ifs or buts» sagte er damals. Nun setzt er sein Versprechen in Taten um. Er will den Austritt Grossbritanniens aus der EU am 31. Oktober durchziehen – notfalls auch ohne Austrittsabkommen.

2. Wie kann Johnson das Parlament überhaupt in die Zwangsferien schicken?

In der Schweiz beinahe unmöglich, in Grossbritannien relativ einfach – wenn auch kontrovers. Um die sogenannte «Parliament Prorogation», also die vorübergehende Beurlaubung des Parlaments, zu ermöglichen, muss Premierminister Boris Johnson Queen Elizabeth II um deren Erlaubnis bitten.

Die Queen ruft dann das «Privy Council», den Kronrat zusammen, und unterschreibt dann den Antrag. Genau das ist am Mittwoch passiert. Das Parlament selber kann gegen seine Zwangsbeurlaubung nichts unternehmen.

3. Hätte die Queen auch «No» sagen können?

Das könnte sie theoretisch. Es gibt kein Gesetz, dass ihr dies verbieten würde. Jedoch ist es in Grossbritannien unüblich, dass sich der Monarch so aktiv in die politische Schusslinie begibt. Gerade beim Brexit könnte es für die Monarchie sehr ungünstig sein, sich klar zu positionieren. Trotzdem haben gemäss britischen Medien viele Bürger in Grossbritannien gehofft, die Queen würde Johnsons Vorgehen stoppen.