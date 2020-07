Europa steht wieder auf der Kippe: Besonders eine Region droht, zum neuen Virenherd zu werden

Corona sorgt für Armutskrise 545000 Tote, 11,8 Millionen Erkrankte, 58000 Menschen in kritischem Zustand: So sieht die wenig ermutigende globale Coronastatistik aus. Trauriger Spitzenreiter bleiben die USA. Das Land hat alleine am Dienstag 60000 Neuansteckungen verzeichnet. In mehreren Bundesstaaten droht das Gesundheitssystem zu kollabieren. Trotzdem macht US-Präsident Donald Trump Druck auf die Lokalregierungen, die Schulen so schnell wie möglich wieder zu öffnen. Die USA verkündeten am Dienstag zudem ihren Austritt aus der Weltgesundheitsbehörde WHO. Trump wirft der Behörde China-Nähe und mangelhafte Arbeit bei der Bekämpfung der Pandemie vor.

Kritisch bleibt die Lage in Brasilien, wo seit vorgestern auch Präsident und Corona-Verharmloser Jair Bolsonaro zu den 1,6 Millionen Infizierten zählt. An dritter Stelle der Corona-Spitzenreiter steht Indien, in dessen Hauptstadt Neu-Delhi leer stehende Züge und Hotels in Notfallzentren mit Karton-Betten umfunktioniert werden. Gekippt ist die Stimmung auch in Australien. In der Millionenmetropole Melbourne wurde ein neuer, sechswöchiger Lockdown verhängt.

Dramatisch bleibt die Situation für Millionen Menschen in den Ländern des globalen Südens. Die UNO schätzt, dass dieses Jahr wegen der Coronafolgen rund 71 Millionen Menschen wieder in die Armut zurückfallen werden. Es ist das erste Mal seit 1998, dass die Zahl der armen Menschen weltweit wieder zunimmt. (sas)