Der 51-Jährige ist seit Juni estnischer Verteidigungsminister und damit Verantwortlicher für die 6000 Soldaten zählende estnische Armee. Luik gehört dem konservativem Wahlbündnis IRL (Pro-Patria und Res-Publica-Union) an, das seit den Parlamentswahlen 2016 in der Koalitionsregierung von Premier Jüri Ratas mitregiert. Der ehemalige Nato-Botschafter Estlands hat bereits 1994 als Aussenminister und Ende der 90er-Jahre als Verteidigungsminister Regierungserfahrung gesammelt. Luik studierte Journalismus an der Universität in Tartu. (rhe)