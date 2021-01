Er glaubt an Verschwörungen und verehrt den Präsidenten: Das ist Trumps Schamane mit den Büffelhörnern

Plötzlich ergab für Jake Angeli alles einen Sinn. Die Verschwörung in höchsten Regierungskreisen. Kinderschänderringe, organisiert von mächtigen Demokraten. Hillary Clintons Folterkeller unter einer Pizzeria in Washington. Die Verschwörungstheorie QAnon bringt ans Licht, was Angeli schon lange geahnt hatte: Die Welt wird kontrolliert von Geheimbünden, die für Leute wie ihn nichts Gutes im Sinn haben. «Mein Gott», schreibt er in den sozialen Medien – «ich sehe jetzt, was los ist».

Der Einzige, der hart arbeitende Patrioten wie ihn aus den Fängen dieser mächtigen, diffusen Gestalten befreien kann, heisst Donald Trump. Unter QAnon-Anhängern in den USA ist diese Erkenntnis weit verbreitet. Deshalb stülpt sich der 32-jährige «Schamane», wie Angeli genannt wird, seine Fellmütze mit den Büffelhörnern über und marschiert für seinen Präsidenten. Etwa auf einer Pro-Trump-Veranstaltung im Mai letzten Jahres in seiner Heimat Arizona. Oder am vergangenen Mittwoch in Richtung Kapitol.

Das Gesicht des Kongress-Sturms

Gemeinsam mit einigen Mitstreitern verschaffte sich Angeli Zugang zum Parlamentsgebäude und drang bis in den Sitzungssaal des Senats vor. Behörnt, das Gesicht bemalt, der tätowierte Oberkörper frei, posierte er in dem Gebäude für die Kameras. Auf seinem Bauch prangt der Thorshammer – ein in der rechtsextremen Szene beliebtes Symbol. Angeli dürfte in den Tagen danach das am häufigsten abgedruckte Motiv für den Sturm auf den Kongress gewesen sein.

Nach der Aktion sprach er offenbar mit einem kanadischen Reporter und erklärte, die Polizei habe irgendwann aufgehört, ihm und anderen Trump-Unterstützern den Weg ins Parlament zu versperren. Nach einiger Zeit hätten ihn Polizisten schliesslich freundlich aufgefordert, das Gebäude zu verlassen.

Interviews mit etablierten Medien lehnt Angeli ansonsten aber ab. Versucht hatten es mehrere US-Medien. Der Reporterin einer Lokalzeitung, die sich offenbar undercover mit ihm an einer Veranstaltung in Arizona unterhielt, gab er ein paar Einblicke in sein Seelenleben. Trump, offenbarte er ihr, müsse so viel Kritik in den Medien einstecken. Ungerechtfertigt, natürlich. Er solle einfach sehen, dass es genügend Leute gebe, die ihn unterstützten. Dass es in den USA auch noch echte Patrioten gebe. Die auffällige Verkleidung streife er sich über, um Aufmerksamkeit zu erregen, schreibt «The Arizona Republic».

Gegner der Coronamassnahmen

Die Öffentlichkeit scheut Angeli freilich nicht. In den sozialen Medien präsentiert er sich als Kämpfer für Freiheitsrechte. Wie selbstverständlich wettert er auch gegen die Coronamassnahmen. In einem Video auf Facebook, in dem er offenbar in Phoenix an einer Strassenkreuzung steht, brüllt er seine Verärgerung heraus: Die zweite Welle sei «bullshit». «Wenn Masken funktionieren würden, warum müssen wir dann Abstand halten?». Es sei Zeit, «aufzuwachen!»

Symbole der in Internetforen entstandenen QAnon-Bewegung sind an Trump-Veranstaltungen allgegenwärtig. Der Präsident distanzierte sich nie wirklich von ihr. Die unbelegten Behauptungen des Präsidenten zum angeblichen Wahlbetrug nahm die Szene denn auch dankbar auf. Folgerichtig gehörten Anhänger der Verschwörungstheorie auch zur Speerspitze des Sturms auf das Kapitol.