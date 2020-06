Endlich öffnen die Bistros: Frankreichs Seele lebt wieder auf

Es war den Franzosen, als sei ihnen in letzter Zeit etwas abhanden gekommen. Und zwar mehr als die Bewegungsfreiheit oder der Arbeitsplatz: Gefährdet war das französische Savoir-Vivre. Präziser gesagt das Gefühl des kleinen Glücks am Bistrotresen.

An der Bar einen «petit noir» schlürfen und die Sportzeitung «L'Equipe» durchforsten, oder im herumliegenden Boulevardblatt «Le Parisien» das Kreuzworträtsel beenden, das der Kunde zuvor begonnen hatte: Das war einmal fester Bestandteil des französischen Alltags.

Der Anwalt schimpft lauter als der Maler

Umstehenden beim Schnöden über die Politiker zuzuhören und zu staunen, dass der Anwalt mit dem Aktenkoffer noch lauter schimpfte als der Maler mit den verschmierten Hosen; mitzuverfolgen, wie der Wirt das Baguette virtuos in ein Schinkenkäse-Sandwich verwandelt und dann unwirsch fragt: «Mit oder ohne Cornichon?»: Das war fast schon die Essenz der französischen Seele.

Diese Momente der kleinen Glückseligkeit, die jeder Frankreich-Reisende kennt, endeten abrupt am 16. März, als Präsident Emmanuel Macron den Lockdown anordnete. Es folgten zweieinhalb Monate Bistro-Entzug, die nicht nur den «piliers de bar», den Stammkunden, an die Nieren gingen. Frankreich, vielleicht das einzige Land, wo man in den Städten noch alle paar Schritt diese gesellig-gastronomische Einkehr findet, ist ohne seine Stehbars nicht Frankreich.

Hering, Blutwurst, Tarte Tatin

Und was wäre Paris ohne das «Café de Flore», das «Deux Magots», das «Rostand» oder das fabelhafte Montmartre-Café der Amélie Poulain? Was ein Pariser Schnellimbiss ohne Mayonnaise-Ei, ohne «petit salé», Hering, Blutwurst oder oder eine stehend verzehrtes «Steak-Frites»? Garçon, eine Tarte Tatin!

Seit Dienstag dürfen die Brasserien und Bistros, Restaurants und Cafés, endlich wieder die Rollläden hochziehen. Aber nur, wenn sie einen Einmeter-Abstand zwischen den Tischen einhalten. Und im Grossraum Paris nur auf Terrassen - nicht im Rauminnern und damit auch nicht an der Bar.

Stichprobe im Bistro La Bouffarde im 14. Stadtbezirk. Die Terrasse ist an diesem Dienstagmorgen für Gäste geöffnet, ein paar Tischchen stehen sogar auf dem breiten Gehsteig, wie es Bürgermeisterin Anne Hidalgo ausdrücklich zugelassen hat. Nur: Die Kunden sind an diesem Morgen Mangelware. Vielleicht, weil das Ambiente nicht gerade anziehend wirkt: Die Bedienung trägt Mundschutz, die wenigen Gäste üben sich in der «distanciation», dem Abstandhalten. Geselligkeit ist anders.