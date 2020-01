Elf Soldaten bei iranischem Angriff letzte Woche im Irak verletzt

In der Luftwaffenbasis Al-Asad habe es bei einer Reihe von Soldaten von den Explosionen verursachte Symptome von Gehirnerschütterung gegeben, erklärte das Zentralkommando der US-Streitkräfte am Donnerstag. Einige Soldaten seien in das US-Militärspital im deutschen Landstuhl (Rheinland-Pfalz) gebracht worden.