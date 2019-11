Einst liess er Menschen verschwinden: Ex-Militärchef wird neuer Staatspräsident

Vor zehn Jahren endete in Sri Lanka mit der Niederschlagung der tamilischen Aufständischen ein über 25-jähriger Bürgerkrieg mit bis zu 100000 Toten. Ethnische Konflikte prägen nach wie vor den Inselstaat im Indischen Ozean. Im Norden leben vorwiegend Tamilen (mehrheitlich Hindus), während die Mehrheit der Bevölkerung Singhalesen (mehrheitlich Buddhisten) sind. An dritter Stelle folgen die Moors (Muslime). Sri Lanker in der Schweiz sind mehrheitlich Tamilen. (dfu)